"КиноПоиск HD" заявил о бесплатном доступе к своим фильмам до конца апреля.

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за пандемии коронавируса. Ограниченную бесплатную подписку введут Okko, Ivi, more.tv, Premier и "Кинопоиск HD".

В Okko запустили чат-бота с бесплатными подписками. Он выдает промокод на пакет "Оптимум". Пользоваться можно 14 дней, предложение доступно только тем, у кого нет подписки на Okko.

Онлайн-кинотеатр Ivi сообщил о введении подписки на 30 дней стоимостью 1 рубль. Предложение также доступно только новым пользователям.

"КиноПоиск HD" заявил о бесплатном доступе к своим фильмам до конца апреля. Также сделал и more.tv. Premier предоставит бесплатный доступ к контенту "Газпром-медиа".

Ранее премьеру девятой части "Форсажа" перенесли на год из-за коронавируса.