Российские олимпийские и паралимпийские чемпионы-2018 получат от государства по 4 млн. рублей

Спортсменов, принесших награды для России, денежно поощрит государство.

Те спортсмены, которые станут золотыми призерами олимпийских и паралимпийских Зимних Игр-2018 в Пхенчхане, получат денежную награду от государства в размере четыре миллиона рублей. Соответствующее указание подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Копия документа опубликована 19 сентября на официальном сайте правительства. За серебряную медаль участник получит 2,5 млн. рублей, за бронзу - 1,7 млн. рублей.

Напомним, что двенадцать стран-участниц поддерживают инициативу о полном исключении российских спортсменов в связи с допинговым скандалом.