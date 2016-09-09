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Российские олимпийские и паралимпийские чемпионы-2018 получат от государства по 4 млн. рублей
Сегодня, 8:34
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lesjasap
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Российские олимпийские и паралимпийские чемпионы-2018 получат от государства по 4 млн. рублей

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Спортсменов, принесших награды для России, денежно поощрит государство.

Те спортсмены, которые станут золотыми призерами олимпийских и паралимпийских Зимних Игр-2018  в Пхенчхане, получат денежную награду от государства в размере четыре миллиона рублей. Соответствующее указание подписал премьер-министр страны Дмитрий Медведев. Копия документа опубликована 19 сентября на официальном сайте правительства. За серебряную медаль участник получит 2,5 млн. рублей, за бронзу - 1,7 млн. рублей. 

Напомним, что двенадцать стран-участниц поддерживают инициативу о полном исключении российских спортсменов в связи с допинговым скандалом. 
Теги: олимпиада 2018 , паралимпиада , пхеньян , чемпионы
Категории: Новости России

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