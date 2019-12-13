Российские моряки открыли четыре острова в Красном море

Еще одной находкой стал коралловый остров.

Российские моряки нашли четыре острова в Красном море. Открытие сделал экипаж гидрографического судна Черноморского флота "Донузлав". Об этом сообщили "РИА Новости".

Неотмеченная территория найдена в ходе 99-дневной экспедиции по Черному, Средиземному и Красному морям. Ученые проплыли более 5,5 тысячи морских миль, исследовав акваторию более 7 тыс. кв. км. Кроме земли искатели также нашли местоположение кораллового острова.Полученные данные будут переданы в ВМФ для корректировки навигационных карт.

Напомним, что в последний раз подобная экспедиция проводилась в 1911 году. Новые данные позволят заполнить белые пятна на картах акватории.

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Фото: Пресс-служба Южного военного округа

