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Российские миллиардеры потеряли почти 28 млрд долларов из-за напряженной обстановки вокруг Украины
Сегодня, 9:17
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Российские миллиардеры потеряли почти 28 млрд долларов из-за напряженной обстановки вокруг Украины

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С самыми крупными потерями столкнулся основатель производителя электромобилей Arrival Денис Свердлов.

Российские миллиардеры потеряли 27,9 млрд долларов на фоне напряженной геополитической обстановки вокруг Украины. Об этом сообщает Forbes.

Так, с середины января из-за новостей о проблемах в переговорах с НАТО по гарантиям безопасности началось падение российского фондового рынка. Это сказалось на состоянии богатейших россиян. Их совокупное состояние по сравнению с 20 декабря сократилось на 27,9 млрд долларов.

В относительном выражении с самыми крупными потерями столкнулся основатель производителя электромобилей Arrival Денис Свердлов. По информации издания, за месяц его состояние сократилось почти на 50%. Основатель "Яндекса" Аркадий Волож потерял 26% от капитала. Порядка 21% состояния лишился основатель TCS Group Олег Тиньков.

Ранее Госдеп заявил, что экономика России уже столкнулась с проблемами из-за Украины. 

Фото: pixabay 

Теги: потери бизнеса, ситуация вокруг украины
Категории: Лента новостей, Новости России,

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