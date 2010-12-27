Российские компании не хотят брать на работу "предпенсионеров"

При этом 25% работодателей не спешат увольнять пожилых сотрудников, потому что квалификация не зависит от возраста

Около 32% российских компаний не хотят набирать в штат людей предпенсионного возраста. Об этом сообщил РБК.

Такие результаты стали известны благодаря исследовании Института Адизеса (международная консалтинговая компания в области менеджмента).

В опросе о трудоустройстве сотрудников старшего возраста в условиях пенсионной реформы приняли участие 160 собственников и гендиректоров компаний из сегмента крупного бизнеса из Центрального федерального округа, Северо-западного ФО, Приволжья, Южного ФО, Сибири и Урала. Среди опрошенных компаний 33% работают в сфере промышленности, 17% занимаются строительством, 13% заняты в финансовой сфере, а также в транспорте (12%), ИТ (10%), медицине (9%) и издательском деле (6%)", сообщается в исследовании.

Однако половина опрошеных призналась, что около 20% пенсинеров уже работают в их коллективах. А 25% респондентов признались, что никогда не предлагают сотруднику достигшему пенсонного возраста уйти на покой.

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