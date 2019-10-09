Российские и украинские цены на продукты сравнили в сети

Стоимость российских товаров оказалась ниже, чем за границей.

Эксперты сравнили стоимость продуктов в России и на Украине, отечественные цены оказались дешевле. Анализ проводился в торговой сети "Ашан" двух городов: в Саратове и Киеве.

Минимальная стоимость картофеля на Украине составляет 14 гривен (39 рублей). а в России - 12 рублей. За килограмм риса иностранные продавцы просят от 21 гривны (55 рублей), в России - от 59 рублей. Макароны потребителю на Украине обойдутся в 43 гривны (111 рублей), в России - 50 рублей. Стоимость молока на Украине - от 18 гривен (48 рублей), в России - 42 рубля.

В результате покупатели пришли к выводу, что продукты первой необходимости выгоднее брать в России.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Наука 2.0