Российские дзюдоисты сразятся за бронзу командного турнира Олимпиады

Смешанные командные соревнования проводятся на Играх впервые.

Российские дзюдоисты сразятся за бронзу в смешанном командном турнире Олимпиады, которая проходит в эти дни в Токио. В полуфинале отечественная команда уступила японцам со счетом 0:4. Соперник российской сборной еще не определился.

Представители российской сборной в смешанных командах – Дарья Межецкая (до 57 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Александра Бабинцева (свыше 70 кг), Муса Могушков (до 73 кг), Михаил Игольников (до 90 кг) и Тамерлан Башаев (свыше 90 кг).

Смешанные командные соревнования по дзюдо проводятся на Играх впервые.

Император Японии Нарухито назвал нелегким проведение Олимпиады в Токио в условиях пандемии коронавируса. На встрече с главой Международного олимпийского комитета правитель выразил свое уважение за принятые профилактические меры и организацию спортивного мероприятия.

Фото: Pixabay