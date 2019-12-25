Причины: штрафы и увольнения.

Российские доставщики еды готовят забастовку. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале "Расстрига".

Там приводятся слова сотрудника одной из известных служб доставки. Он рассказывает, что в пятницу, 5 июля, курьеры планируют устроить забастовку из-за постоянных штрафов на работе и увольнений. Также планируется митинг, но с ним есть проблемы, так как многие потенциальные участники боятся выходить на улицу.

В компании же рассказали, что за время пандемии доход курьеров вырос, а прочие условия труда остались прежними. Причины недовольства будут выясняться.

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