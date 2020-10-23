Российские банки начали повышать ставки по вкладам

Проценты по вкладам увеличились за неделю сразу в нескольких банках.

После того, как ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 п.п., российские банки стали повышать проценты по вкладам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные агентства Marcs.

Так, несколько банков повысили проценты по вкладам с 27 июля по 3 августа. Например, Россельхозбанк увеличил ставки по накопительному счету на 0,2-1,5 п. п. до 4-6,5%. По управляемому вкладу для пенсионеров ставка в ВТБ выросла до 5,25%, а для зарплатных клиентов максимальная ставка может составить 7,5%.

Кроме того, на 0,5 п.п. увеличил ставки по накопительным счетам в рублях и Газпром. Максимальная базовая ставка может составить 7% на первые два месяца. Максимальная ставка Совкомбанка по всем вкладам в рублях составила 6,2%.

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