Российская теннисистка Кудерметова вышла в четвертый круг US Open

Спортсменка обыграла венгерку Галфи.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в четвертый круг US Open (Открытого чемпионата США). В рамках третьего этапа международного соревнования, которое является завершающим сезон в серии турниров Большого шлема, спортсменка обыграла на корте венгерскую соперницу Далму Галфи. Встреча завершилась с результатом 6:2, 6:0. Следующей оппопенткой россиянки станет представительница Туниса Онс Жабер.

В настоящее время Веронике Кудерметовой 25 лет. девушка находится на 18-ой позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка завоевала одну победу под эгидой организации. Лучшим итогом девушки в турнирах серии Большого шлема является выход в четвертьфинал Roland Garros в 2022 году.

Напомним, что соревнования в Нью-Йорке завершатся 11 сентября. Общий призовой фонд турнира составляет $60 млн.

Россиянка Кудерметова впервые вышла в третий круг Открытого чемпионата США.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships