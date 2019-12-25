Российская теннисистка Кудерметова проиграла в четвертом круге US Open

Спортсменка проиграла в четвертом круге Жабер.

Российская представительница Вероника Кудерметова в понедельник 5 сентября уступила представительнице Туниса Онс Жабер в матче четвертого круга US Open (Открытого чемпионата США). Таким образом спортсменка выбывает из международного соревнования в Нью-Йорке, являющегося завершающим в серии турниров Большого шлема. матч между оппонентками закончился с результатом 7:6 (7:1), 6:4. Новой соперницей Жабер станет австралийка Айла Томлянович.

Напомним, что 25-летняя Вероника Кудерметова находится на 18 месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации ( WTA). Она смогла завоевать один титул. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема считается ее выход в четвертьфинал Roland Garros в 2022 году. Жабер сейчас 28 лет, она расположилась на пятом месте мирового рейтинга.

Российская теннисистка Кудерметова вышла в четвертый круг US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships