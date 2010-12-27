Российская национальная библиотека отдала РПЦ здание на Обводном канале

Теперь там будет работать Санкт-Петербургская духовная академия.

Российская национальная библиотека отдала здание на Обводном канале 11А, Русской православной церкви. Об этом вчера вечером, 22 марта, сообщила пресс-служба РНБ. Теперь в этом помещении будет работать Санкт-Петербургская духовная академия.

Акт приема здания подписали еще 20 марта. В процедуре участвовали ректор Санкт-Петербургской Православной духовной академии Амвросий и заместители генерального директора РНБ Елена Тихонова и Игорь Козин. Собрание библиотеки, хранившееся на Обводном канале, перевезли в корпус РНБ на Московском проспекте.

Здание на Обводном канале считается объектом культурного наследия, построенным в 1880-х годах. До революции там располагалась библиотека Духовной академии. В 1927 году большевики передали помещение РНБ под книгохранилище. В последнее время там работал обменный фонд библиотеки.