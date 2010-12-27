Российская фигуристка Косторная установила мировой рекорд в короткой программе

Соревнование на этапе Гран-при прошло в Японии.

Российская фигуристка Алена Косторная стала лучшей в исполнении короткой программы среди женщин в одиночном катании на этапе Гран-при, прошедшем в японском Саппоро. 16-летняя спортсменка установила новый мировой рекорд, получив за прокат 85,04 балла.

Мировое достижение Косторной уступила японка Рика Кихира. В свое время она набрала за короткую программу 83,97 балла. На этот раз она накатала на 79,89 и заняла второе место. Третье завоевала американская фигуристка Карен Чен с 67,21-ю баллами. Олимпийская чемпионка прошлого года Алина Загитова стала четвертой с оценкой 66,84, а чемпионка Европы-2019 Софья Самодурова заняла седьмое место с 63,85 балла.

Косторная – серебряный призер чемпионата мира среди юниоров, победитель и серебряный призер финала юношеского Гран-при, дважды бронзовая призерка чемпионата России и победительница финала Кубка России.

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