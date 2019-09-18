Экономисты РАНХиГСа напророчили удлинение рабочей недели в России

О сокращении продолжительности рабочей недели не может быть и речи.

Эксперты РАНХиГСа заявили, что российская экономика пока не готова к переходу на четырехдневку. В сложившихся условиях при минимальной безработице и сокращении численности рабочей силы, стоит вовсе готовиться к увеличению рабочей недели. Об этом сообщил РБК.

В текущих экономических условиях снижение продолжительности рабочего времени с сохранением зарплат невозможно. Экономисты

Днем ранее первый заместитель председателя Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко сказал, что на данный момент переход на четырехдневную неделю невозможен. Депутат считает, что это реально только для чиновников, так как на предприятиях нельзя сразу повысить производительность труда.

Ранее глава правительства назвал условия сокращения рабочей недели.