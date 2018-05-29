Россельхознадзор: остались те, кто добросовестно производит молочную продукцию

Спустя 2 недели после введения обязательной электронной ветеринарной сертификации отдельных видов молочной продукции Россельхознадзор подвел первые итоги работы: оказалось, что с рынка полностью ушли продавцы фальсификата. Об этом сотрудники ведомства рассказали на выставке «Агрорусь».

С 1 июля 2019 года целый ряд молочной продукции: масло, сыры, сгущенное молоко - стали подлежать обязательной электронной ветсертификации. Некоторые производители пытались саботировать приказ Минсельхоза еще до старта, заявляя, что система "Меркурий", в которую теперь вносят все технологические и логистические этапы производства от фермы до прилавка, не выдержит нагрузки, да и с поставками будут перебои. Как заверили представители Россельхознадзора, система "Меркурий" работает исправно, а те производители, которые хотят остаться на рынке, уже давно перешли на электронный документооборот.

Олег Емцев, заместитель Руководителя Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям:

Все мы ходим в магазин и видим, что молоко не исчезло, цены не подскочили. Единственное, что даже я лично заметил: уменьшился ассортимент, потому что остались именно те, которые добросовестно производят продукцию. Мы с уверенностью можем сказать, что те предприятия-фантомы, очень много у нас есть выявлений фальсифицированной продукции, начинаем искать кто её произвел и оказывается, что это либо юридическое лицо, либо квартира, то есть нет такого производства. И сейчас организации, которые не зарегистрированы в "Меркурии" они просто не смогут поставить свою продукцию.

Тему электронной ветеринарной сертификации на выставке "Агрорусь" поднимали в рамках круглого стола, организованного по инициативе управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям. Сотрудники ведомства рассказали о том, что за последние годы Россельхознадзор проделал большую работу по трансформации своего функционала: от контролирующего органа до информационно-консультативного. Одной из главных задач представители Россельхознадзора назвали развитие экспорта. Электронная ветеринарная сертификация, вступившая в силу с 1 июля прошлого года, позволила отечественным производителям достичь больших результатов. Так с этого года из России начались поставки в Китай. В Поднебесной оказалось востребовано российское мороженное и мясо птицы.