В 2021 году поставки импортных кормовых добавок в Россию снизились на 6%

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что на 6% по сравнению с прошлом годом снизились поставки импортных кормовых добавок в Россию в 2021 году.
Этот недостаток можно было заполнить тем же соевым шротом и теми шротами, которые мы сегодня экспортируем.
Сергей Данкверт, глава Россельхознадзора
По его словам, проблемы с поставками возникли по той причине, что импортируемая продукция не соответствует зарегистрированному составу. Данкверт подчеркнул, что во всех странах-поставщиках наблюдается сложности с поставками.
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Фото: pixabay
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