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В 2021 году поставки импортных кормовых добавок в Россию снизились на 6%
Сегодня, 13:16
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В 2021 году поставки импортных кормовых добавок в Россию снизились на 6%

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Проблемы с поставками в Россию возникли в связи с тем, что импортируемая продукция не соответствует зарегистрированному составу.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что на 6% по сравнению с прошлом годом снизились поставки импортных кормовых добавок в Россию в 2021 году.

Этот недостаток можно было заполнить тем же соевым шротом и теми шротами, которые мы сегодня экспортируем.

Сергей Данкверт, глава Россельхознадзора

По его словам, проблемы с поставками возникли по той причине, что импортируемая продукция не соответствует зарегистрированному составу. Данкверт подчеркнул, что во всех странах-поставщиках наблюдается сложности с поставками.

Ранее мы писали, что в крупном ТРЦ Петербурга через год появится IKEA Сити. Новый магазин будет находится на месте тематического парка развлечений Angry Birds Park. 

Фото: pixabay 

Теги: поставки кормовых добавок, росселхознадзор
Категории: Лента новостей, Новости России,

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