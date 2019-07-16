В 2021 году поставки импортных кормовых добавок в Россию снизились на 6%

Проблемы с поставками в Россию возникли в связи с тем, что импортируемая продукция не соответствует зарегистрированному составу.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в интервью телеканалу "Россия-24" заявил, что на 6% по сравнению с прошлом годом снизились поставки импортных кормовых добавок в Россию в 2021 году.

Этот недостаток можно было заполнить тем же соевым шротом и теми шротами, которые мы сегодня экспортируем. Сергей Данкверт, глава Россельхознадзора

По его словам, проблемы с поставками возникли по той причине, что импортируемая продукция не соответствует зарегистрированному составу. Данкверт подчеркнул, что во всех странах-поставщиках наблюдается сложности с поставками.

Ранее мы писали, что в крупном ТРЦ Петербурга через год появится IKEA Сити. Новый магазин будет находится на месте тематического парка развлечений Angry Birds Park.

Фото: pixabay