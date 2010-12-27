В Ленобласти уничтожили почти 1,5 тыс. цветов из Латвии и Литвы

Цветы приехали в страну с живыми насекомыми.

На складе временного хранения в Кронштадте было уничтожено 1420 хризантем. Как сообщили 7 мая в территориальном Управлении Россельхознадзора, виной всему жуки.

Известно, что цветы прибыли в Россию автотранспортом из Латвии и Литвы. На складе их начали проверять санитарные инспекторы. Они обнаружили, что в хризантемах живые насекомые, а именно западный цветочный трипс.

Цветы выращенные в Эквадоре, Испании, Германии и Дании уничтожили в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Саду дружбы собралась толпа около сакуры.