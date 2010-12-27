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В Саду дружбы собралась толпа около сакуры
Сегодня, 12:55
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nadiputintseva
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В Саду дружбы собралась толпа около сакуры

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На Литейном расцвело самое знаменитое Японское дерево.

 

В Петербург наконец-то пришла весна. С наступлением тепла в саду дружбы на Литейном проспекте расцвела сакура.

Жители и гости города публикую фотографии розовых цветков дерева в социальных сетях. Люди рассказывают, что зацвела только одна сакура, однако желающих запечатлеть такую красоту собралась целая толпа.

Стоит отметить, что в городском Ботаническом саду дерево еще не распустилось.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что петербургские синоптики пообещали солнечные деньки без дождей.

Фото: Instagram / klukva_exursion_spb, elizavetakostrova, livingmyroom

Теги: новости спб , сад дружбы , сакура
Категории: Новости СПб

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