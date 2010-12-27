Система "Меркурий" обнаружила в Петербурге полтонны фальсифицированного сливочного масла

Некачественным продуктом кормили стариков в пансионате.

Плохое сливочное масло с растительными жирами, которым кормили пожилых людей и инвалидов в петербургском доме-интернате, стало для сотрудников Управления Россельхознадзора по Петербургу и области поводом отследить поставку некачественного продукта. Об этом 14 ноября сообщила пресс-служба управления.

Информационная система "Меркурий" позволила установить, что плохое масло оптово поставляла на рынок ООО "Масленица". Как выяснилось при выездной проверке управления, "Масленица" нарушала ряд требований регламентов "О безопасности пищевой продукции", также у организации были проблемы с ветеринарными сопроводительными документами к продукции. Контейнеры для хранения масла были в плохом санитарном состоянии, документов на мойку и дезинфекцию у оптовиков не нашлось. Также неизвестно, какой водой отмывали внутренности контейнеров. Все факторы вынудили возбудить против "Масленицы" административные дела, а полтонны масла отправить на уничтожение.

В ходе проверки сотрудники Россельхознадзора также отобрали пробы сливочного несоленого масла марок "Бариново" и "Традиционное" от ООО "Курский молочный завод", "Крестьянское" от ООО "Лав Продукт" и "Деревенское подворье" от ЗАО "Озерецкий молочный комбинат". Исследования показали, что в маслах этих марок присутствуют растительные жиры, что делает продукцию фальсифицированной.

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Фото: пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям