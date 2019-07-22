Россельхознадзор будет помогать малому и среднему бизнесу

Сотрудничество бизнеса и контролирующих органов, снижение давления на предпринимателей и максимальная прозрачность всех этапов производства с целью не только выявления, но и предупреждения правонарушений – эти направления работы обсудили на совещании управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Мероприятие прошло в новом формате трехстороннего диалога с участием депутата Государственной Думы Сергея Яхнюка и бизнес-омбудсмена Ленинградской области Елены Рулёвой.

Мы видим, что чем более информативно, чем более обосновано мы будет предъявлять требования к хозяйствующим субъектам, тем более будет понятна ситуация, с которой сталкивается хозяйствующий субъект. Как правило нарушения возникают из-за того, что хозяйствующий субъект просто не знает этих требований, -

рассказал руководитель Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям Сергей Кармазин.

В рамках совещания стороны обсудили реформирование системы государственного ветеринарного надзора и разработанные Управлением online сервисы для профилактики возможных нарушений. А между аппаратом уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ленинградской области и территориальным Управлением Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям было подписано соглашение о взаимодействии.