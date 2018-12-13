Из общего объема исследованной продукции 21,6 процента - подделка.

Во вторник, 7 мая, Россельхознадзор назвал долю поддельного молока в России. Об этом информирует ТАСС.

Так, из общего объема исследованной продукции 21,6 % - подделка. Следовательно, фальсификатом является каждый пятый молочный продукт, который стоит на полках российских магазинов.

Напомним, что в России молочную продукцию планируют маркировать для того, чтобы контролировать ее качество. Правительство введет две существующие системы маркировки, а именно "Меркурий" от Россельхознадзора и системы цифровой маркировки от Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Система "Меркурия" стала обязательна для сырого молока еще прошлом году, но производители молочной продукции пролоббировали ее отсрочку. В ведомстве завили, что маркировку планируют внедрить с 1 ноября 2019 года.

Видео:Piter.TV