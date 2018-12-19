Росприроднадзор ищет виновных в сбросе грязного снега в реку Охту

Заведено административное дело.

Сотрудники Росприроднадзора возбудили административное дело в отношении компании, которая сбрасывала снег в воду реки Охта. Ответственные лица будут наказаны согласно степени нарушений. Об этом рассказали в пресс-службе департамента ведомства по Северо-Западу.

Известно, что злоумышленники сваливали снежные массы в водоем по Уткиному проспекту около 15 здания. С сообщением о преступлении обратились местные жители из ЖК "ЗимаЛето". Сведения о том, что 25 января имел место быть незаконный сброс в реку, подтвердились. Петербуржцы предоставили видеоотчет о злодеянии. Они добавили, что для более быстрого подтаивания, осадки присыпали реагентами.

Днем 15 февраля эксперты сделали пробы воды. В настоящее время виновники выброса снега в реку устанавливаются.

Фото: Piter.tv