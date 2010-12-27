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Гатчина может спать спокойно: "Новосвет ЭКО" рекультивируют к 2019 году
Сегодня, 9:17
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lesjasap
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Гатчина может спать спокойно: "Новосвет ЭКО" рекультивируют к 2019 году

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В Гатчинском районе не будут строить еще один полигон для отходов, если жители не одобрят решение.

Начальник Управления Ленобласти по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Николай Борисов заявил о запланированной рекультивации полигона "Новосвет Эко". По данным специалистом, место захоронения отходов исчерпает мощность к 2019 году. 

Располагающийся в Гатчинском районе Ленобласти полигон в течение долгого времени вызывает недовольство местных жителей из-за распространяющегося запаха зловония. По данным государственной экологической экспертизы, которая проводилась в 2016 году, на тот момент "Новосвет Эко"  накопил за время своей эксплуатации более 7,5 миллионов тонн. Эксперты посчитали, что полигон превысит собственные возможности к 2019 году. К этому времени уже будет реализован новый проект: не в Гатчине, а в Кингисеппе.

С 2018 года проект захоронения отходов будет перенесен именно туда. Отметил, что нового полигона под Гатчиной не планируется создавать. Однако, власти Ленинградской области задумываются о компромиссном варианте: работе смежного полигона, который может открыть в перспективе через три-четыре года. Стоит уточнить, что такое решение будет принято только в случае положительной реакции на проект местных жителей.

Фото: Pixabay.com
 

Теги: бюджет , новоселки , полигон , росприродонадзор
Категории: Новости СПб

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