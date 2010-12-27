Гатчина может спать спокойно: "Новосвет ЭКО" рекультивируют к 2019 году

В Гатчинском районе не будут строить еще один полигон для отходов, если жители не одобрят решение.

Начальник Управления Ленобласти по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Николай Борисов заявил о запланированной рекультивации полигона "Новосвет Эко". По данным специалистом, место захоронения отходов исчерпает мощность к 2019 году.

Располагающийся в Гатчинском районе Ленобласти полигон в течение долгого времени вызывает недовольство местных жителей из-за распространяющегося запаха зловония. По данным государственной экологической экспертизы, которая проводилась в 2016 году, на тот момент "Новосвет Эко" накопил за время своей эксплуатации более 7,5 миллионов тонн. Эксперты посчитали, что полигон превысит собственные возможности к 2019 году. К этому времени уже будет реализован новый проект: не в Гатчине, а в Кингисеппе.

С 2018 года проект захоронения отходов будет перенесен именно туда. Отметил, что нового полигона под Гатчиной не планируется создавать. Однако, власти Ленинградской области задумываются о компромиссном варианте: работе смежного полигона, который может открыть в перспективе через три-четыре года. Стоит уточнить, что такое решение будет принято только в случае положительной реакции на проект местных жителей.

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