Росприроднадзор с ОМОНом прикрыли загрязнение Финского залива

Росприроднадзор, полиция и Росгвардия Кировского района пресекли незаконный сброс строительных отходов в акваторию Финского залива.

Представители комитета по природопользованию, охране окружающей среды, Балтийско-Арктического МУ Росприроднадзора и полиции вместе с бойцами ОМОНа Росгвардии наведались на незаконную свалку строительного мусора в Кировском районе. Юридическое лицо незаконно сбрасывало на месте кирпичи, бетон и прочее. Также компания вела сброс строительного грунта прямо в Финский залив в районе устья реки Красненькая.

На месте свалки во время проверки трудились водители на девяти самосвалах и четырех единицах тяжелой техники (бульдозеры и трактора). Специалисты изъяли технику и отправили ее на специальную стоянку.

В отношении юридического лица завели административное расследование из-за несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства. В отношении всех водителей завели протоколы по двум административным статьям.

На месте незаконных сбросов были произведены отбор проб воды и отходов для проведения экологической экспертизы и установления степени нанесения вреда окружающей среде. Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО