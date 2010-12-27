Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Росприроднадзор с ОМОНом прикрыли загрязнение Финского залива
Сегодня, 18:59
0
Asyaromanenkova
183

Росприроднадзор с ОМОНом прикрыли загрязнение Финского залива

0
 
 

Росприроднадзор, полиция и Росгвардия Кировского района пресекли незаконный сброс строительных отходов в акваторию Финского залива.

Представители комитета по природопользованию, охране окружающей среды, Балтийско-Арктического МУ Росприроднадзора и полиции вместе с бойцами ОМОНа Росгвардии наведались на незаконную свалку строительного мусора в Кировском районе. Юридическое лицо незаконно сбрасывало на месте кирпичи, бетон и прочее. Также компания вела сброс строительного грунта прямо в Финский залив в районе устья реки Красненькая.

На месте свалки во время проверки трудились водители на девяти самосвалах и четырех единицах тяжелой техники (бульдозеры и трактора). Специалисты изъяли технику и отправили ее на специальную стоянку.

Росприроднадзор с ОМОНом прикрыли загрязнение Финского залива

В отношении юридического лица завели административное расследование из-за несоблюдение экологических требований при обращении с отходами производства. В отношении всех водителей завели протоколы по двум административным статьям.

На месте незаконных сбросов были произведены отбор проб воды и отходов для проведения экологической экспертизы и установления степени нанесения вреда окружающей среде.

Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Росприроднадзор с ОМОНом прикрыли загрязнение Финского залива

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по СПб и ЛО

Теги: новости спб , экология спб
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5