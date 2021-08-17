Росприроднадзор начал проверку после появления масляной плёнки в реке Коваш

Специалисты отобрали пробы воды в месте впадения дренажной канавы в реку, а также выше и ниже по течению, у моста в районе Пионерской улицы, 6.

Сотрудники регионального Росприроднадзора начали проверку после информации от СМИ о загрязнении нефтепродуктами реки Коваш в Сосновом Бору. Об этом сообщили в пресс-службе ведомстве.

Специалисты установили, что нефтепродукты поступают в реку из дренажной канавы. В самой же канаве виднеется масляная пленка. От воды исходит запах нефтепродуктов.

В месте впадения стоков из канавы в реку установлена нитка боновых заграждений. Однако вещества продолжают поступать в реку. Радужные разводы заметны по берегам реки ниже по течению от места впадения канавы до моста через реку.

Ранее Росприроднадзор увидел сообщения жителей юго-запада Петербурга о появлении неизвестного "намыва".

Видео: пресс-служба Росприроднадзора