Росприроднадзор проверит полигон "Красный Бор" в августе

Управление проследит, чтобы недостаточно очищенные стоки не попадала в акваторию.

Росприроднадзор по Северо-Западу проверит, какое воздействие полигон "Красный Бор" оказывает на окружающую среду. Плановая проверка пройдет в августе, сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты осматривали полигон весной 2021-го года. Тогда, как и планировалось, дирекция заменила сорбент в фильтрах локальных очистных сооружений, провела техническое обслуживание насосного оборудования. При этом пробы поверхностно-дренажных стоков в магистральном канале показали, что концентрация загрязняющих веществ превышена. Управление выдало предостережение о недопустимости подобного нарушения.



Напомним, что полигон будет рекультивирован. Ликвидацией накопленного вреда занимается "Федеральный экологический оператор".

Фото: ВКонтакте / Красный Бор