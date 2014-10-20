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Росприроднадзор проверит полигон "Красный Бор" в августе
Сегодня, 18:02
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Росприроднадзор проверит полигон "Красный Бор" в августе

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Управление проследит, чтобы недостаточно очищенные стоки не попадала в акваторию.

Росприроднадзор по Северо-Западу проверит, какое воздействие полигон "Красный Бор" оказывает на окружающую среду. Плановая проверка пройдет в августе, сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты осматривали полигон весной 2021-го года. Тогда, как и планировалось, дирекция заменила сорбент в фильтрах локальных очистных сооружений, провела техническое обслуживание насосного оборудования. При этом пробы поверхностно-дренажных стоков в магистральном канале показали, что концентрация загрязняющих веществ превышена. Управление выдало предостережение о недопустимости подобного нарушения. 
 
Напомним, что полигон будет рекультивирован. Ликвидацией накопленного вреда занимается "Федеральный экологический оператор". 

Фото: ВКонтакте / Красный Бор

Теги: красный бор, полигон, росприроднадзор
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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