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Росприроднадзор выяснил причину появления оранжевого снега у "Армалита"
Сегодня, 7:45
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lesjasap

Росприроднадзор выяснил причину появления оранжевого снега у "Армалита"

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Завод нарушил требования к выбросам в воздух загрязнений.

Росприроднадзор по Северо-Западу выяснили причины появления оранжевого снега около производства "Армалита" в Петербурге. По результатам проведенной экспертизы, завод использовал не герметичную установку, из-за которой в атмосферу происходили выбросы загрязняющих веществ. Таким образом  руководство фабрики нарушило требования эксплуатации газоочистительного оборудования.

Эксперты установили, что норма допустимых выбросов была превышена в 1,8 раза по железу, в 7,3 раза по хрому, в 7,9 раз по меди и 1,4 раза по цинку.

Отметим, что в адрес руководства "Армалита" будет применено административное наказание. Также специалисты попросили местных жителей следить за обстановкой с заводом, чтобы предотвратить возможное повторение ситуации.

Фото: Росприроднадзор

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Теги: желтый снег, завод армалит, превышение нормы выросов, росприроднадзор
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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