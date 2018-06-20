Росприроднадзор выяснил причину появления оранжевого снега у "Армалита"

Завод нарушил требования к выбросам в воздух загрязнений.

Росприроднадзор по Северо-Западу выяснили причины появления оранжевого снега около производства "Армалита" в Петербурге. По результатам проведенной экспертизы, завод использовал не герметичную установку, из-за которой в атмосферу происходили выбросы загрязняющих веществ. Таким образом руководство фабрики нарушило требования эксплуатации газоочистительного оборудования.

Эксперты установили, что норма допустимых выбросов была превышена в 1,8 раза по железу, в 7,3 раза по хрому, в 7,9 раз по меди и 1,4 раза по цинку.

Отметим, что в адрес руководства "Армалита" будет применено административное наказание. Также специалисты попросили местных жителей следить за обстановкой с заводом, чтобы предотвратить возможное повторение ситуации.

Фото: Росприроднадзор