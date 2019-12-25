Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ за неделю среди школьников выросла в 2 раза

В два раза выросла заболеваемость среди детей.

Всероссийская кампания по вакцинации от гриппа охватила более десяти миллионов граждан страны. Однако при этом сейчас продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди местного населения. Соответствующее заявление с делали сотрудники пресс-службы Роспотребнадзора. Специалисты из профильного ведомства пояснили, что по сравнению с показателями минувшей недели, рост количества пациентов составил 63,8 процентов. Среди школьников показатель увеличился почти в два раза (по данным на 37-ую неделю).

Продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями негриппозной этиологии... Такая динамика характерна для текущего периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских организованных коллективов. пресс-служба Роспотребнадзора

