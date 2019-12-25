Роспотребнадзор: заболеваемость ОРВИ за неделю среди школьников выросла в 2 раза

Всероссийская кампания по вакцинации от гриппа охватила более десяти миллионов граждан страны. Однако при этом сейчас продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) среди местного населения. Соответствующее заявление с делали сотрудники пресс-службы Роспотребнадзора. Специалисты из профильного ведомства пояснили, что по сравнению с показателями минувшей недели, рост количества пациентов составил 63,8 процентов. Среди школьников показатель увеличился почти в два раза (по данным на 37-ую неделю).
Продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями негриппозной этиологии... Такая динамика характерна для текущего периода года и связана с окончанием массовых отпусков и формированием детских организованных коллективов.
пресс-служба Роспотребнадзора
Петербургский Роспотребнадзор рассказал, почему для детей важен здоровый сон.
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все