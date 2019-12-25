Роспотребнадзор: в России преобладает геновариант коронавируса Stratus

Россиян призывали соблюдать меры безопасности из-за распространения респираторных заболеваний в стране.

Геновариант коронавируса XFG (Stratus) преобладает на российской территории в течение последних 12 недель. Соответствующими статистическими данными с журналистами через национальный мессенджер Max поделились представители пресс-службы Роспотребнадзора. Специалисты из надзорного ведомства указали на то, что именно на Stratus приходится основная доля новых выявляемых пациентов. Также по стране фиксируется продолжен сезона респираторных инфекций. Граждан призывают чаще мыть руки с мылом, а также избегать мест массового скопления людей, использоваться индивидуальные средства защиты (СИЗ) в местах повышенного риска инфицирования. При признаках респираторного заболевания важно оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.

Роспотребнадзор сообщил о сохранении уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом.

