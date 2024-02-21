Роспотребнадзор сообщил о сохранении уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом

В ведомстве раскрыли статистику заболевших респираторными инфекциями по стране.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом на российской территории практически не изменилась по сравнению с прошлой неделей и составила 678 тысяч случаев. Соответствующими статистическими данными поделились журналисты из пресс-службы Роспотребнадзора. В надзорном ведомстве заметили, что неделей ранее речь шла о 67 тысячах заболевших по стране.

В первую неделю марта зарегистрировано 678 тыс. случаев ОРВИ и гриппа. Показатель заболеваемости соответствует середине сентября 2025 года. По результатам лабораторного мониторинга, продолжается снижение доли вирусов гриппа. По итогам 10-й недели 2026 года зарегистрировано 4,7 тыс. случаев COVID-19 - показатель соответствует уровню предыдущей недели. пресс-служба Роспотребнадзора

В ввиду продолжающейся активности вирусов в весенний период Роспотребнадзор рекомендовал гражданам соблюдать меры профилактики. Россияне должны в целях обеспечения собственной эпидемиологической безопасности чаще мыть руки, проветривать помещения, дезинфицировать рабочие поверхности и гаджеты, избегать контактов с людьми с признаками инфицирования. Специалисты призывают население не заниматься самолечением, а при проявлении симптомов респираторного заболевания обращаться к медикам.

