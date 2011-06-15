Депутат попросил Роспотребнадзор проверить воду после аварии на Автовской ТЭЦ

Алексей Цивилев направил обращение в надзорное ведомство из-за жалоб жителей Кировского и Красносельского районов. Горожане самостоятельно сдали пробы и обнаружили в воде бактерии кишечной палочки.

Депутат Заксобрания Петербурга Алексей Цивилев обратился в Роспотребнадзор с просьбой проверить качество горячей воды в Кировском и Красносельском районах. Как он сообщил в своем телеграм-канале 6 марта, жалобы от местных жителей поступают с конца декабря, когда произошел крупный пожар на Автовской ТЭЦ.

Недовольные граждане устали ждать официальных проверок и самостоятельно отнесли пробы в лабораторию. Результаты оказались неутешительными. В образцах из домов №12 по улице Рихарда Зорге и №5 по улице Лени Голикова зафиксировали превышение общего микробного числа. В одной из проб нашли бактерии группы кишечной палочки, также вода оказалась мутнее допустимых норм.

В своем обращении Цивилев перечислил 40 адресов, откуда поступали сигналы о грязной воде с неприятным запахом. Больше всего жалоб пришло с улицы Лени Голикова. Парламентарий просит надзорное ведомство провести официальную проверку и привлечь к ответственности лиц, отвечающих за подачу некачественной услуги.