Роспотребнадзор сравнил заболеваемость COVID-19 в России и других странах. Об этом на научно-практической конференции рассказала глава ведомства Анна Попова. Чиновница выступила в рамках заседания по противодействию распространению инфекций. Она отметила, что среднесуточная заболеваемость коронавирусом по стране составляет 17,9 за последнюю неделю на каждые сто тысяч населения.
Среднесуточная заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 7 дней составляет 17,9, в США - 62,1, Италии - 34,9
презентация Анны Поповой
В ведомстве напомнили, что по миру летальность достигает показателя в 2,3%, а в России - 1,7%.
Видео: Youtube/Президентская библиотека
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