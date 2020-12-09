Анна Попова рассказала о показателях по заражению пациентов в Италии и США.

Роспотребнадзор сравнил заболеваемость COVID-19 в России и других странах. Об этом на научно-практической конференции рассказала глава ведомства Анна Попова. Чиновница выступила в рамках заседания по противодействию распространению инфекций. Она отметила, что среднесуточная заболеваемость коронавирусом по стране составляет 17,9 за последнюю неделю на каждые сто тысяч населения.

Среднесуточная заболеваемость COVID-19 на 100 тысяч населения за последние 7 дней составляет 17,9, в США - 62,1, Италии - 34,9 презентация Анны Поповой

В ведомстве напомнили, что по миру летальность достигает показателя в 2,3%, а в России - 1,7%.

Видео: Youtube/Президентская библиотека