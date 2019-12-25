Почти 700 квадратных метров выделят под центр для пожилых в Шушарах

Тренажеры, творчество и адаптивная физкультура появятся в новом центре.

В Шушарах на Окуловской улице откроют социально-досуговое отделение для пожилых жителей Пушкинского района. Для центра приобретут помещения общей площадью почти 700 квадратных метров в новом жилом комплексе.

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В новом отделении оборудуют соляную комнату, организуют занятия адаптивной физкультурой и творческие кружки. Для центра уже закупили тренажеры, спортивный инвентарь, интерактивные панели, проектор и другое оборудование.

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Фото: Piter.tv