Роспотребнадзор сообщил о 233 новых случаях COVID-19 в Ленобласти

Опубликована официальная статистика заболеваемости и смертности от коронавируса в Ленинградской области за минувшие сутки.

11 августа в Ленинградской области было выявлено 233 новых случая COVID-19, сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Наибольшее количество заболевших отмечено в следующих населенных пунктах: Мурино – 27, Сертолово - 9, Буграх - 6, Выборге – 17, Гатчине – 12, Кингисеппе – 7, Киришах – 24, Сланцах – 7, Тихвине – 9, Тосно – 6.

Всего с начала пандемии в официальную статистику заболеваемости и смертности от коронавируса в Ленобласти попали 58916 человек, из которых 47716 выздоровели.

Ранее в ВОЗ рассказали об особенностях штамма коронавируса "йота".

Фото: ВКонтактеМинус коронавирус