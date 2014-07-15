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Роспотребнадзор сообщил о 233 новых случаях COVID-19 в Ленобласти
Сегодня, 9:59
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Роспотребнадзор сообщил о 233 новых случаях COVID-19 в Ленобласти

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Опубликована официальная статистика заболеваемости и смертности от коронавируса в Ленинградской области за минувшие сутки.

11 августа в Ленинградской области было выявлено 233 новых случая COVID-19, сообщает Оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Наибольшее количество заболевших отмечено в следующих населенных пунктах: Мурино – 27, Сертолово - 9, Буграх - 6, Выборге – 17, Гатчине – 12, Кингисеппе – 7, Киришах – 24, Сланцах – 7, Тихвине – 9, Тосно – 6. 

Всего с начала пандемии в официальную статистику заболеваемости и смертности от коронавируса в Ленобласти попали 58916 человек, из которых 47716 выздоровели. 

Ранее в ВОЗ рассказали об особенностях штамма коронавируса "йота". 

Фото: ВКонтактеМинус коронавирус

 

Теги: covid -19, заболеваемость и смертность, ковид статистика, коронавирус, ленобласть, оперативный штаб по борьбе с распространением болезни, официальные данные, пандемия, роспотребнадзор, третья волна и плато
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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