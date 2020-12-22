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Роспотребнадзор сократил список мест для купания в Ленобласти до 12
Сегодня, 21:46
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Роспотребнадзор сократил список мест для купания в Ленобласти до 12

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Еще две недели назад пригодными для плавания были 17 мест.

Региональное управление Роспотребнадзора по Ленобласти снова проверили водоемы, где обычно купаются люди. Число разрешенных мест для плавания рек и озер сократилось. 

В отчете, который был опубликован 21 июля, вошли 17 мест. В новый отчет вошли 12 мест.

Можно купаться в следующих водоемах:  

  • Бокситогорский район: озеро Павловское (г. Бокситогорск);
  • Волосовский район: озеро Донцо (д. Донцо), река Луга (д. Б. Сабск);
  • Кингисеппский район: река Луга (г. Кингисепп), Финский залив (д. Выбье);
  • Киришский район: озеро Светлое (г. п. Будогощь);
  • Кировский район: р. Нева (г. Отрадное);
  • Лужский район: озеро Омчино, озеро Толони (г. Луга);
  • Подпорожский район: р. Свирь (д. Погра);
  • Сланцевский район: река Плюсса (г. Сланцы);
  • Тосненский: озеро Нестеровское (п. Шапки).

Непригодными для купания стали озеро Лемболовское, река Вуокса в Приозерске, озера Раздолинское и Отрадное, река Шингарка, пляжи Финского залива в Большой Ижоре и у форта Красная Горка.

Фото: Piter.tv

Теги: ленобласти, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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