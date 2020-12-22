Роспотребнадзор сократил список мест для купания в Ленобласти до 12

Еще две недели назад пригодными для плавания были 17 мест.

Региональное управление Роспотребнадзора по Ленобласти снова проверили водоемы, где обычно купаются люди. Число разрешенных мест для плавания рек и озер сократилось.

В отчете, который был опубликован 21 июля, вошли 17 мест. В новый отчет вошли 12 мест.

Можно купаться в следующих водоемах:

Бокситогорский район: озеро Павловское (г. Бокситогорск);

Волосовский район: озеро Донцо (д. Донцо), река Луга (д. Б. Сабск);

Кингисеппский район: река Луга (г. Кингисепп), Финский залив (д. Выбье);

Киришский район: озеро Светлое (г. п. Будогощь);

Кировский район: р. Нева (г. Отрадное);

Лужский район: озеро Омчино, озеро Толони (г. Луга);

Подпорожский район: р. Свирь (д. Погра);

Сланцевский район: река Плюсса (г. Сланцы);

Тосненский: озеро Нестеровское (п. Шапки).

Непригодными для купания стали озеро Лемболовское, река Вуокса в Приозерске, озера Раздолинское и Отрадное, река Шингарка, пляжи Финского залива в Большой Ижоре и у форта Красная Горка.

Фото: Piter.tv