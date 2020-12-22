Роспотребнадзор сократил список мест для купания в Ленобласти до 12

Региональное управление Роспотребнадзора по Ленобласти снова проверили водоемы, где обычно купаются люди. Число разрешенных мест для плавания рек и озер сократилось.
В отчете, который был опубликован 21 июля, вошли 17 мест. В новый отчет вошли 12 мест.
Можно купаться в следующих водоемах:
- Бокситогорский район: озеро Павловское (г. Бокситогорск);
- Волосовский район: озеро Донцо (д. Донцо), река Луга (д. Б. Сабск);
- Кингисеппский район: река Луга (г. Кингисепп), Финский залив (д. Выбье);
- Киришский район: озеро Светлое (г. п. Будогощь);
- Кировский район: р. Нева (г. Отрадное);
- Лужский район: озеро Омчино, озеро Толони (г. Луга);
- Подпорожский район: р. Свирь (д. Погра);
- Сланцевский район: река Плюсса (г. Сланцы);
- Тосненский: озеро Нестеровское (п. Шапки).
Непригодными для купания стали озеро Лемболовское, река Вуокса в Приозерске, озера Раздолинское и Отрадное, река Шингарка, пляжи Финского залива в Большой Ижоре и у форта Красная Горка.
Фото: Piter.tv
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