Петербургскую школу 291 ждут проверки Роспотребнадзора

Эксперты разберутся с тараканами в учебном заведении.

Роспотребнадзор проверит информацию о клопах и тараканах в школе 291. Накануне сведения о паразитах в учебном заведении по улице Маршала Захарова в Красносельском районе распространились в социальных сетях.

Проверку инициировала федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия. Помогать в исследованиях надзорному ведомству будут специалисты из "Центра гигиены и эпидемиологии" по региону.

Отметим, что результаты проверок будут размещены на официальных сайтах организаций.

Фото: Вконтакте/Признавашки ДТП и ЧП по СПб