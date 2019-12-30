Роспотребнадзор проверил производителей сладких детских подарков в Петербурге

Исследовано порядка 89 проб по различным показателям.

В управлении Роспотребнадзора по Петербургу назвали основные нарушения у производителей детских сладких подарков, базирующихся в городе. В рамках проверки было обследовано более 50 коммерческих точек, продающих и реализующих праздничную продукцию для детей.

Как сообщили в ведомстве, всего подверглись исследованию 89 проб продуктов по санитарно-химическим и микробиологическим показателям. Выяснилось, что образцы соответствуют установленным показателям. Однако по результатам проверки предприятий были выявлены нарушения – плохое санитарно-техническое состояние предприятий, хранение еды вместе с непищевой продукцией, а также отсутствие места для хранения "брака" продукции.

Ответственные лица привлечены к административной ответственности и получили предписания об устранении нарушений.

Ранее Роспотребнадзор назвал денежные банкноты источником инфекции.

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