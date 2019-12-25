Роспотребнадзор просит не принимать препараты от аллергии до и после вакцинации

В Ведомстве заявили, что некоторые граждане принимают лекарства, чтобы уменьшить реакцию после прививки.

Роспотребнадзор просит россиян не принимать препараты от аллергии до или после вакцинации от COVID-19. В ведомстве подчеркнули, что это не поможет снизить реакцию на вакцину и избежать повышения температуры и боли в месте укола. Однако препараты могут уменьшить имунный ответ, сообщили в пресс-службе ведомства РИА Новости.

Такая медикаментозная "подготовка" не нужна. Более того, она только навредит. Как показало недавнее исследование, прием антигистаминных препаратов может негативно повлиять на иммунный ответ после вакцинации. Из сообщения ведомства.

Принимать антигистаминные препараты должны только пациенты, которые делают это на регулярной основе по назначению врача. Таким людям не стоит прерывать курс лечения из-за прививки. Всем остальным такие препараты противопоказаны.

В России идет вакцинация тремя препаратами: "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак". В мае также зарегистрировали четвертую вакцину – облегченная версия первой – "Срутник Лайт".

На прошлой неделе глава Роспотребнадзора Анна Попова завила, что любое послабление мер профилактики COVID-19 может ухудшить ситуацию

Фото: pixabay