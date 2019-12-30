Он может добраться до юга-востока России и европейской части страны.

Роспотребнадзор предупредил о новой вспышке птичьего гриппа H5N8. Заболевание распространяется на территории Европы, но может оказаться с России. Переносчиками вируса являются перелетные птицы. Климатические особенности погоды заставляют животных рано мигрировать. Не исключено, что штамм распространится на свиней. Профильная организация ведет постоянный мониторинг вируса с пандемическим потенциалом в регионах.На данный момент известно, что патоген крайне быстро мутирует и может перекинуться на людей.

Вероятность заражения птиц велика для юго-западных регионов России прокомментировали в ведомстве

Эксперты не исключают, что проблема дойдет до европейской части страны. Специалисты ликвидировали вспышки гриппа еще весной 2019 года. Тогда сообщения о болезни стали приходить только от двух государств: ЮАР и Нигерии. Предположительно, именно из Африки и начал распространяться новый штамм. Ограничить распространение болезни можно за счет меньшего ввоза в страну мясных продуктов, а также яиц.

Ранее Piter.tv писал о том, что в январе 37 петербуржцев заболели гриппом.