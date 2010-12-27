Роспотребнадзор рассказал о смертельном вирусе, ожидающих туристов в Калифорнии

В США зарегистрирован летальный исход после заражения инфекционной болезнью в Диснейленде.

Сотрудники Роспотребнадзора сообщили об опасности поездки в Калифорнию. По данным специалистов, в Диснейленде американского города Анахайм зарегистрированы случаи заболевания опасной инфекцией - легионеллезом.

Как сообщают представители ведомства, В США известно от 12 случаях заболевания. Девять пострадавших посещали вышеуказанный парк аттракционов и развлечений.

Американские медики госпитализировали десять пациентов, заразившихся опасной болезнью. Один из них скончался в больнице.

Причиной вспышки называют распространение бактерий лелионеллов. Их обнаружили в башнях для охлаждения воздуха, которые расположены на территории отеля “Оранж Каунти”.

Эксперты советуют россиянам временно воздержаться от туристических выездов в Анахайм.