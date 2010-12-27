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Роспотребнадзор рассказал о смертельном вирусе, ожидающих туристов в Калифорнии
Сегодня, 13:08
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lesjasap
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Роспотребнадзор рассказал о смертельном вирусе, ожидающих туристов в Калифорнии

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В США зарегистрирован летальный исход после заражения инфекционной болезнью в Диснейленде.

Сотрудники Роспотребнадзора сообщили об опасности поездки в Калифорнию. По данным специалистов, в Диснейленде американского города Анахайм зарегистрированы случаи заболевания опасной инфекцией - легионеллезом. 
 
Как сообщают представители ведомства, В США известно от 12 случаях заболевания. Девять пострадавших посещали вышеуказанный парк аттракционов и развлечений. 
Американские медики госпитализировали десять пациентов, заразившихся опасной болезнью. Один из них скончался в больнице. 
 
Причиной вспышки называют распространение бактерий лелионеллов. Их обнаружили в башнях для охлаждения воздуха, которые расположены на территории отеля “Оранж Каунти”. 
 
Эксперты советуют россиянам временно воздержаться от туристических выездов в Анахайм. 
Теги: анахайм , диснейленд , калифорния , поездки , роспотребнадзор , совет , туризм
Категории: Новости России

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