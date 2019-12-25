Роспотребнадзор предлагает принимать душ не больше 5 минут

Рекомендации даны в честь Всемирного дня водных ресурсов, который отмечается 22 марта.

Роспотребнадзор напомнил о всемирной проблеме – нехватки пресной воды. На сайте ведомства рассказали шокирующие факты о воде и дали несколько рекомендаций, как сохранить этот важный ресурс.

Во-первых, каждый третий человек на земле не имеет доступа к безопасной питьевой воде. Во-вторых, к 2050 году почти до 6 миллиардов человек будут жить в регионах, где месяц в году будет дефицит воды. В-третьих, устойчивое водоснабжение и санитария могут ежегодно предотвратить гибель более 380 000 новорождённых детей. В-четвертых, к 2040 году спрос на воду повысится больше чем на 50%.

Если каждый человек будет соблюдать несколько несложных правил, то это поможет в решении проблемы изменения климата и сохранения водных ресурсов.

Так, стоит принимать быстрый душ – до пяти минут, выбирать продукты растительного происхождения и не выбрасывать съедобную пищу, а также отключать электроприборы и разумно относиться к покупкам.

Ранее мы сообщали, что спрос на аренду загородных домов в Петербурге вырос вдвое.

Фото: pixabay, rospotrebnadzor.ru