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Роспотребнадзор предлагает принимать душ не больше 5 минут
Сегодня, 18:50
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smirenny

Роспотребнадзор предлагает принимать душ не больше 5 минут

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Рекомендации даны в честь Всемирного дня водных ресурсов, который отмечается 22 марта.

Роспотребнадзор напомнил о всемирной проблеме – нехватки пресной воды. На сайте ведомства рассказали шокирующие факты о воде и дали несколько рекомендаций, как сохранить этот важный ресурс. 

Во-первых, каждый третий человек на земле не имеет доступа к безопасной питьевой воде. Во-вторых, к 2050 году почти до 6 миллиардов человек будут жить в регионах, где месяц в году будет дефицит воды. В-третьих, устойчивое  водоснабжение и санитария могут ежегодно предотвратить гибель более 380 000 новорождённых детей. В-четвертых, к 2040 году спрос на воду повысится больше чем на 50%.

Если каждый человек будет соблюдать несколько несложных правил, то это поможет в решении проблемы изменения климата и сохранения водных ресурсов.

Так, стоит принимать быстрый душ – до пяти минут, выбирать продукты растительного происхождения и не выбрасывать съедобную пищу, а также отключать электроприборы и разумно относиться к покупкам. 

Ранее мы сообщали, что спрос на аренду загородных домов в Петербурге вырос вдвое.

Фото: pixabay, rospotrebnadzor.ru

Теги: коронавирус, петербург, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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