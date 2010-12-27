Роспотребнадзор показал новые санитарные рекомендации для ресторанов

Эксперты рекомендовали стандарты, а не навязали бизнесу условия.

Роспотребнадзор показал новые санитарные требования для ресторанов. В ведомстве объяснили, что многие пункты в документе носят рекомендательный характер. Однако представители бизнеса не доверяют этому высказыванию. Бизнесмены считают, что новые требования для санпина станут причиной закрытия многих заведений.

Предприниматели не понимают, почему новые правила не учитывают технологические изменения. Чиновники объяснили, что оставили только самые необходимые правила. Это касается и вызвавшего споры технологии приготовления омлета (от должен быть не выше 3 см)

Если он будет меньше, то дети в детских садах отказываются есть. А если больше, то есть угроза сальмонеллеза комментируют специалисты

Эксперты считают реформу - сложным процессом, в котором они разрабатывают взвешенную позицию.

Наша задача не просто взять и отказаться от всего, что было наработано десятилетиями серьезными учеными добавили в ведомстве

Напомним, что у сотрудников пищеблока садика №145 не обнаружили возбудителей дизентерии.

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