Роспотребнадзор остановил производство консервов в Петербурге

Роспотребнадзор прекратил производство консервов в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Петербургский Роспотребнадзор закончил проверку ООО "Производственная компания Пищевик". Как сообщили в пресс-службе ведомства, рыбными консервами якутского производителя в Северной столице отравились 13 человек.
После проверки у предприятия было изъято три тысячи консервов. Специалисты нашли нарушения на производстве: например, под видом сайры в банки добавляли скумбрию. Вся продукция завода не проходила лабораторные исследования. На данный момент, работа ООО "Производственная компания Пищевик" остановлена.
Материалы проверки были отправлены в суд, который примет решение о дальнейшей судьбе предприятия.
Ранее сообщалось, что эксперты Роскачества развеяли мифы о рыбных консервах из сайры.
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