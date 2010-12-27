Роспотребнадзор определил города-лидеры по распространению ВИЧ

Глава Роспотребнадзора отметила, что в России есть две эпидемии — наркомании и ВИЧ-инфекции.

Среди российских городов ВИЧ больше всего распространяется в Кемерово, Новосибирске, Иркутске и Екатеринбурге. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на молодежном образовательном форуме "Территория смыслов на Клязьме", сообщает ТАСС.

По словам Поповой, в стране есть две эпидемии — наркомании и ВИЧ-инфекции. Она добавила, что географически в России очаги эпидемий совпадают.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что не видит оснований для проведения анализа на наличие ВИЧ при поступлении в вуз.

"Я не вижу необходимости делать что-то обязательно и принудительно. Я считаю, что у каждого есть право на здоровье и каждый имеет право это реализовать", — сказала Попова.

Фото: newtambov.ru