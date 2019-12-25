В Петербурге заняты почти все койки для коронавирусных, но Роспотребнадзор этого не видит

Места остались только в "Ленэкспо".

Петербургские больницы, перепрофилированные под COVID-19, работают с большим перегрузом. Однако глава Роспотребнадзора Анна Попова считает, что в России его нет. "Доктор Питер" проверил, как в Петербурге обстоят дела с койками для коронавирусных больных.

В Покровской больнице на сегодняшний день находится более 650 пациентов на 543 койках. В городской больнице № 20 резервные койки развернуты даже в операционной. В Александровской больнице перегруз составляет более 30%. В больнице Семашко на 231 койку приходится 259 пациентов. Свободных мест не наблюдается ни в одной перепрофилированной больнице.

Как рассказали в клиниках, их просят любыми способами увеличить "коечную мощность". Поэтому для пациентов освобождают даже ординаторские, только чтобы не класть людей в коридорах.

По информации Смольного, городе ещё свободны 11% коек, то есть еще куда положить чуть более 900 человек. Речь, скорее всего, идет о Ленэкспо, куда привозят больных с легкой формой коронавируса. Среднетяжелых больных и хотели бы перевести во временный госпиталь, но те категорически отказываются, так как боятся.

В Петербурге на сегодняшний день помощь больным с коронавирусом оказывают уже 23 стационара.

Коронавирусные ограничения в Петербурге могут продлить с 1 июня.

Фото: Piter.TV