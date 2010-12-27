Роспотребнадзор назвал топ самых "больных" районов Ленобласти

Процент заболевших гриппом школьников и взрослых в этом году вырос.

В Ленобласти заболеваемость острыми респираторными инфекциями находится на неэпидемическом уровне, сообщает Роспотребнадзор по региону.

За прошедшую неделю было официально зарегистрировано 9105 случаев гриппа и ОРВИ, что составляет 53,2 на 10 тыс. населения. По сравнению с 2017 годом заболеваемость детей в возрасте 0-2 лет понизилась на 20,3 %, 3-6 лет на 9,1%, но, отмечается, что среди школьников 7-14 лет зафиксирован рост на 18,3%, и 9,1 среде взрослых.

По последним подсчетам госпитализировано 86 человек, 70 из составляют дети. Активнее всего вирус проявил себя в Волховском, Всеволожском, Киришском, Лужском, Сланцевском и Тихвинском районах. Сложная обстановка в детских садах замечена в Волосовском, Всеволожском, Выборгском, Кингисепском, Лодейнопольском, Подпорожском и Тихвинском районах. Аналогичная ситуация в школах наблюдается в Выборгском, Подпорожском, Сланцевском и Тихвинском районах.

По всех области продолжается иммунизация населения против гриппа. На данный момент привито 807 тысяч человек (48,8% населения Ленинградской области).