Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике COVID-19 в домашних условиях

Помещения стоит проветривать как можно чаще.

Роспотребнадзор рассказал, какие правила необходимо соблюдать для профилактики коронавируса в домашних условиях. Перечень был опубликован на сайте петербургского ведомства.

По возвращении домой обработайте руки или перчатки на руках спиртсодержащим антисептиком, а также снимите обувь и замените ее на домашнюю.

Ручки входной двери, выключатель в прихожей и наружную поверхность флакона нужно протереть дезинфицирующим средством.

Снимите маску и перчатки и утилизируйте их, после чего тщательно вымойте руки и лицо с мылом.

Влажную уборку помещения стоит обрабатывать моюще-дезинфицирующими средствами один раз в день. Средства должны быть на основе катионных поверхностно-активных веществ. Проветривайте как можно чаще.

Если в квартире были посторонние, то после них также стоит обработать выключатели, ручки дверей, водопроводные краны и объекты, часто контактирующие с руками.

Если дома есть заболевшие коронавирусом, то перечень объектов, подлежащих дезинфекции, расширяется. К ним добавляется посуда, одежда больного, предметы ухода и так далее.

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