Роспотребнадзор Петербурга объявил дополнительный набор абитуриентов на целевое

Петербургское управление Роспотребнадзора объявило о дополнительном наборе абитуриентов, которые хотят поступить в 2022 году в медицинский вуз на условиях целевого приема. Речь идет о специальности "Медико-профилактическое дело" в Северо-Западном государственном медицинском университете им. И.И. Мечникова.

Факультет готовит специалистов в области профилактической медицины - гигиенистов, эпидемиологов, бактериологов. Срок обучения составляет 6 лет, форма - очная. Для поступления необходимы результаты ЕГЭ по химии, биологии и русскому языку.

Поступить на целевое могут граждане РФ, которые заключили договор с Роспотребнадзором. Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (812)764-02-36.

Фото (носит иллюстративный характе): ВКонтакте / СЗГМУ им. И.И. Мечникова