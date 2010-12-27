Рособрнадзор опубликовал первые результаты ЕГЭ

Баллы не демонстрируют никаких аномалий.

В субботу 8 июня Рособрнадзор представил первые итоги ЕГЭ, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что результаты по базовой математике, литературе, географии остались на уровне прошлогодних, а по профильной математике - улучшились.

Число не сдавших экзамен по базовой математике сократилось примерно на 5 тысяч человек. По профильной математике более 25 тысяч школьников показали высокий результат (81-100 баллов).

Итоги экзаменов по географии и литературе незначительно выросли по сравнению с 2018 годом. Географию сдавали около 17 тысяч человек, из которых 6% не смогли преодолеть минимальный порог.

ЕГЭ по литературе сдавали около 44 тысяч участников, что на 1,5 тысячи больше, чем в прошлом году. 4% школьников показали результат ниже минимального, а около 60% набрали 61-100 баллов.

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