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Рособрнадзор: частному институту в Петербурге запрещено принимать студентов
Вчера, 19:57
0
ProkVad
3894

Рособрнадзор: частному институту в Петербурге запрещено принимать студентов

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В работе учебного заведения были выявлены нарушения.

Сегодня, 5 марта, стало известно, что Рособрнадзор запретил петербургскому Институту телевидения, бизнеса и дизайна, принимать студентов. Это решение было принятно по результатам проверки ведомства.

Проверяющие установили, что вуз вовремя, с 22 февраля по 2 марта, не выполнил предписания. Какие именно предписания не были выполнены, не уточняется.

По результатам проверок вузам были вынесены некоторые предписания, которые не были устранены в положенные сроки.

Отметили в пресс-службе ведомства

Институт телевидения — частное образовательное учреждение, созданное в 1997 году.

Фото: Яндекс.Карты

Теги: институт , итид , проверка рособрнадзора , рособрнадзор , спб , частный институт
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб Картина дня

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