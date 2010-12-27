Рособрнадзор: частному институту в Петербурге запрещено принимать студентов

Сегодня, 5 марта, стало известно, что Рособрнадзор запретил петербургскому Институту телевидения, бизнеса и дизайна, принимать студентов. Это решение было принятно по результатам проверки ведомства.
Проверяющие установили, что вуз вовремя, с 22 февраля по 2 марта, не выполнил предписания. Какие именно предписания не были выполнены, не уточняется.
По результатам проверок вузам были вынесены некоторые предписания, которые не были устранены в положенные сроки.
Отметили в пресс-службе ведомства
Институт телевидения — частное образовательное учреждение, созданное в 1997 году.
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